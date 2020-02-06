В Курской области ГИБДД проверит пассажирский транспорт

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:05:27+03:00

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7 февраля в Курской области пройдут мероприятия по профилактике аварийности с пассажирским транспортом, сообщили в УМВД региона.

- Для стабилизации аварийности на пассажирском автотранспорте, предупреждения нарушений Правил дорожного движения и требований нормативно-правовых актов при эксплуатации автобусов 7 февраля в Курской области пройдут мероприятия, направленные на профилактику аварийности с пассажирским транспортом, - уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции призывают пассажиров с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям по проверке безопасности перевозок на транспорте, так как усилия сотрудников направлены на самое главное - сохранение жизни и здоровья людей.

ИСТОЧНИК KP.RU