2020-02-06T15:05:27+03:00
Общество

В Курской области ГИБДД проверит пассажирский транспорт

Сплошная ревизия пройдет 7 февраля
Ольга ДАНИЛОВА
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Общественный транспорт проверят в пятницуОбщественный транспорт проверят в пятницуФото: Светлана ВОЛКОВА
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7 февраля в Курской области пройдут мероприятия по профилактике аварийности с пассажирским транспортом, сообщили в УМВД региона.

- Для стабилизации аварийности на пассажирском автотранспорте, предупреждения нарушений Правил дорожного движения и требований нормативно-правовых актов при эксплуатации автобусов 7 февраля в Курской области пройдут мероприятия, направленные на профилактику аварийности с пассажирским транспортом, - уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции призывают пассажиров с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям по проверке безопасности перевозок на транспорте, так как усилия сотрудников направлены на самое главное - сохранение жизни и здоровья людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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