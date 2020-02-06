В Курской области ГИБДД проверит пассажирский транспорт
7 февраля в Курской области пройдут мероприятия по профилактике аварийности с пассажирским транспортом, сообщили в УМВД региона.
- Для стабилизации аварийности на пассажирском автотранспорте, предупреждения нарушений Правил дорожного движения и требований нормативно-правовых актов при эксплуатации автобусов 7 февраля в Курской области пройдут мероприятия, направленные на профилактику аварийности с пассажирским транспортом, - уточнили в ведомстве.
В Госавтоинспекции призывают пассажиров с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям по проверке безопасности перевозок на транспорте, так как усилия сотрудников направлены на самое главное - сохранение жизни и здоровья людей.
ИСТОЧНИК KP.RU