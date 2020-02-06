2020-02-06T14:40:55+03:00
Происшествия

Ловелас "раскрутил" на кредиты двух курянок и сбежал с деньгами

Полиция поймала подозреваемого в другом регионе
Ольга ДАНИЛОВА
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Мошеннику грозит судМошеннику грозит судФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Глушковском районе расследуют уголовное дело по факту мошенничества в отношении двух местных жительниц. Подозреваемый – 50-летний мужчина, находясь на работе в другом регионе, в социальных сетях познакомился с 44-летней жительницей Глушковского района, представившись не своим именем. Женщина пригласила нового знакомого к себе в Глушковский район по окончанию командировки, и в августе он приехал в гости.

Спустя непродолжительное время он рассказал, что собирается открыть бизнес и для запуска уже почти все готово, но не хватает небольшого количества средств. Мужчина предложил знакомой взять кредит. Она дважды оформляла займ на общую сумму почти 500 тысяч рублей, которые передавала сожителю. В дальнейшем выяснилось, что в это же время он познакомился с еще одной 26-летней жительницей соседнего поселка, которой снова рассказал о материальных сложностях. Ей он тоже предложил оформить кредит и отдать ему деньги, обещая в дальнейшем совместное сожительство и дивиденды от общего бизнеса.

Девушка согласилась и отдала подозреваемому 180 тысяч рублей залоговых средств. Получив в общей сумме около 700 тысяч рублей, мужчина покинул Глушковский район, перестав выходить на связь с обеими курянками. Спустя время они обратились с заявлениями в полицию.

Стражи порядка оперативно установили место нахождения мужчины в другом регионе. Его доставили для разбирательства и по решению суда арестовали.

Подозреваемый до вынесения решения суда будет находиться в изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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