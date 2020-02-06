2020-02-06T14:18:20+03:00
Общество

101-летнему участнику Курской битвы вручили медаль в честь 75-летия Победы

Федор Денисов на Курской дуге получил тяжелое ранение в грудь
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Федор Денисов и его супруга МарияФедор Денисов и его супруга МарияФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

В деревне Большое Анненково Фатежского района живут ветеран Великой Отечественной войны Федор Денисов и его супруга Мария Денисова. 6 февраля местные власти вручили ветерану медаль в честь 75-летия Победы.

Фронтовик в составе 348-го стрелкового полка сражался на Курской дуге, где получил тяжелое ранение в грудь. После службы в армии более 40 лет он посвятил учительскому труду. Вместе с женой преподавал в сельской школе математику, физику, русский язык и литературу. Через месяц Федору Андреевичу исполнится 102 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской области эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 34%
В Курске презентовали книгу о мультипликаторе Борисе Дежкине
В Курской области ГИБДД проверит пассажирский транспорт
Ловелас "раскрутил" на кредиты двух курянок и сбежал с деньгами
101-летнему участнику Курской битвы вручили медаль в честь 75-летия Победы
В Курской области ФАП находится в аварийном сотоянии
Школа олимпийского резерва в Курске открылась после капремонта
Курянка отметила свой 101-й День рожденья
Куряне стали больше брать кредитов
В Курске снесут семь аварийных домов
В Курске водитель сбил девушку и скрылся
В Курске стартовал проект «Музыка в джинсах»
В Промышленном суде Курска состоялась предварительная беседа по делу «Экотекса»
В Курске расскажут о священнике-партизане Павле Говорове
В Курске "накрыли" подпольное производство алкоголя
В Курске для кукольного театра построят новое здание
К годовщине освобождения Курска пройдет возложение и покажут документальные фото
В Курске презентуют новую "Гастрономическую карту Соловьиного края"
В мэрии Курска пообещали не закрывать "Молочную кухню"
Пьяный курянин сбил инспектора ГИБДД
Курянин одним ударом ножа убил своего брата