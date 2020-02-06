101-летнему участнику Курской битвы вручили медаль в честь 75-летия Победы
Федор Денисов на Курской дуге получил тяжелое ранение в грудь
Федор Денисов и его супруга МарияФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:
В деревне Большое Анненково Фатежского района живут ветеран Великой Отечественной войны Федор Денисов и его супруга Мария Денисова. 6 февраля местные власти вручили ветерану медаль в честь 75-летия Победы.
Фронтовик в составе 348-го стрелкового полка сражался на Курской дуге, где получил тяжелое ранение в грудь. После службы в армии более 40 лет он посвятил учительскому труду. Вместе с женой преподавал в сельской школе математику, физику, русский язык и литературу. Через месяц Федору Андреевичу исполнится 102 года.
ИСТОЧНИК KP.RU