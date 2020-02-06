101-летнему участнику Курской битвы вручили медаль в честь 75-летия Победы

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:18:20+03:00

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В деревне Большое Анненково Фатежского района живут ветеран Великой Отечественной войны Федор Денисов и его супруга Мария Денисова. 6 февраля местные власти вручили ветерану медаль в честь 75-летия Победы.

Фронтовик в составе 348-го стрелкового полка сражался на Курской дуге, где получил тяжелое ранение в грудь. После службы в армии более 40 лет он посвятил учительскому труду. Вместе с женой преподавал в сельской школе математику, физику, русский язык и литературу. Через месяц Федору Андреевичу исполнится 102 года.

ИСТОЧНИК KP.RU