2020-02-06T13:35:18+03:00
Общество

В Курской области ФАП находится в аварийном сотоянии

Ветхому зданию 75 лет
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Местные чиновники на фоне фельдшерско-акушерского пунктаМестные чиновники на фоне фельдшерско-акушерского пунктаФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

В селе Большое Жирово расположен фельдшерско-акушерский пункт, который находится в аварийном состоянии. Зданию ровно 75 лет. При этом в нем обслуживают более 700 человек. Не соответствует требованиям СанПина и Большеанненковский ФАП. Он занимает часть бывшего детского сада.

- К нашему ФАПу прикреплено более 500 человек. В дачный сезон, когда приезжают родственники, внуки к старикам, количество пациентов увеличивается до 900, – рассказала фельдшер Елена Конева. – Сегодня у меня уже два вызова было на дом к бабушкам. Сюда люди приходили проверить давление. Также приводили детей на прием. Так что ФАП востребованный.

В администрации региона заявили, что повысить качество оказания медицинской помощи на селе можно за счет установки модульных ФАПов. Такой уже в этом году может появиться в селе Большое Жирово. Сейчас идет оформление земельного участка под медучреждение, добавили в обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской области эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 34%
В Курске презентовали книгу о мультипликаторе Борисе Дежкине
В Курской области ГИБДД проверит пассажирский транспорт
Ловелас "раскрутил" на кредиты двух курянок и сбежал с деньгами
101-летнему участнику Курской битвы вручили медаль в честь 75-летия Победы
В Курской области ФАП находится в аварийном сотоянии
Школа олимпийского резерва в Курске открылась после капремонта
Курянка отметила свой 101-й День рожденья
Куряне стали больше брать кредитов
В Курске снесут семь аварийных домов
В Курске водитель сбил девушку и скрылся
В Курске стартовал проект «Музыка в джинсах»
В Промышленном суде Курска состоялась предварительная беседа по делу «Экотекса»
В Курске расскажут о священнике-партизане Павле Говорове
В Курске "накрыли" подпольное производство алкоголя
В Курске для кукольного театра построят новое здание
К годовщине освобождения Курска пройдет возложение и покажут документальные фото
В Курске презентуют новую "Гастрономическую карту Соловьиного края"
В мэрии Курска пообещали не закрывать "Молочную кухню"
Пьяный курянин сбил инспектора ГИБДД
Курянин одним ударом ножа убил своего брата