В Курской области ФАП находится в аварийном сотоянии

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:35:18+03:00

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В селе Большое Жирово расположен фельдшерско-акушерский пункт, который находится в аварийном состоянии. Зданию ровно 75 лет. При этом в нем обслуживают более 700 человек. Не соответствует требованиям СанПина и Большеанненковский ФАП. Он занимает часть бывшего детского сада.

- К нашему ФАПу прикреплено более 500 человек. В дачный сезон, когда приезжают родственники, внуки к старикам, количество пациентов увеличивается до 900, – рассказала фельдшер Елена Конева. – Сегодня у меня уже два вызова было на дом к бабушкам. Сюда люди приходили проверить давление. Также приводили детей на прием. Так что ФАП востребованный.

В администрации региона заявили, что повысить качество оказания медицинской помощи на селе можно за счет установки модульных ФАПов. Такой уже в этом году может появиться в селе Большое Жирово. Сейчас идет оформление земельного участка под медучреждение, добавили в обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU