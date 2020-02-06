2020-02-06T12:28:14+03:00
Спорт

Школа олимпийского резерва в Курске открылась после капремонта

Школе требуются новые гимнастические ковер и дорожка, брусья, кольца и турники, мягкие маты
Ольга ДАНИЛОВА
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В планах - проведение для детей мастер-классов известных спортсменовВ планах - проведение для детей мастер-классов известных спортсменовФото: предоставлено пресс-службой
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Школа олимпийского резерва на улице Мирной в Курске открыла свои двери после капитального ремонта. Работы были сделаны за три с половиной месяца. На это потрачено более 41 млн рублей. Пока шел ремонт, основное здание было закрыто, дети занимались в арендованном помещении одного из торговых центров.

Теперь объект отвечает всем современным требованиям. Обновлены гимнастический и хореографический залы, зал с прыжковыми ямами и батутом, раздевалки, душевые, заменены системы отопления и вентиляции, тепловые узлы, произведен ремонт крыши, обновлен фасад. Оборудовано также помещение медкабинета, установлена инфракрасная кабина для восстановления спортсменов. Созданы необходимые условия и для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья.

Здесь юные куряне занимаются спортивной гимнастикой. Действуют также отделения дзюдо, спортивной борьбы, парашютного и велоспорта, спорта глухих и людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Подготовку в школе проходят более 500 воспитанников.

На сегодняшний день еще есть вопросы, требующие решения. Необходимо привести в надлежащее состояние прилегающую территорию, закупить недостающее оборудование. Школе требуются новые гимнастические ковер и дорожка, брусья, кольца и турники, мягкие маты. В планах директора проведение для детей мастер-классов известных спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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