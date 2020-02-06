Курянка отметила свой 101-й День рожденья

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:00:36+03:00

Виктория Андреевна и сейчас время от времени вспоминает работу на почте Фото: предоставлено пресс-службой

Изменить размер текста: A A

Жительница Курска, ветеран почтовой связи Виктория Андреевна Гостева на днях отметила свой сто первый день рождения.

По случаю этой знаменательной даты имениннице вручили цветы и подарок, поблагодарили за многолетний честный труд на почте.

Дочь Виктории Андреевны Валентина Афанасьевна, показывая семейный фотоальбом, рассказала, что несмотря на преклонный возраст и слабое здоровье, Виктория Андреевна и сейчас время от времени вспоминает работу на почте.

На долю именинницы выпали две войны – Гражданская и Великая Отечественная. Трудовую деятельность Виктория Андреевна начала в 1938 году, а вышла на пенсию в 1988 году. Первые записи в трудовой книжке - описчик и развозчик газет, последняя – начальник почтового вагона. Многолетний добросовестный труд Виктории Андреевны отмечен множеством наград, первую из которых она получила в военное время.

По словам близких, нелегко пришлось женщине и в послевоенные годы. Столкнувшись с голодом и разрухой, вместе со всеми она самоотверженно восстанавливала страну из руин.

Дочь именинницы рассказала, что даже в самые тяжелые времена Виктория Андреевна не падала духом. Вместе с мужем Афанасием, участником Великой Отечественной войны, ныне ушедшим из жизни, Виктория Андреевна воспитала трех дочерей и сына.

Сегодня Виктория Андреевна Гостева - мама, бабушка, прабабушка и даже прапрабабушка, окруженная заботой и вниманием многочисленных родных и близких.

ИСТОЧНИК KP.RU