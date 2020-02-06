2020-02-06T12:00:36+03:00
Общество

Курянка отметила свой 101-й День рожденья

Виктория Гостева полвека проработала на почте
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Виктория Андреевна и сейчас время от времени вспоминает работу на почтеВиктория Андреевна и сейчас время от времени вспоминает работу на почтеФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Жительница Курска, ветеран почтовой связи Виктория Андреевна Гостева на днях отметила свой сто первый день рождения.

По случаю этой знаменательной даты имениннице вручили цветы и подарок, поблагодарили за многолетний честный труд на почте.

Дочь Виктории Андреевны Валентина Афанасьевна, показывая семейный фотоальбом, рассказала, что несмотря на преклонный возраст и слабое здоровье, Виктория Андреевна и сейчас время от времени вспоминает работу на почте.

На долю именинницы выпали две войны – Гражданская и Великая Отечественная. Трудовую деятельность Виктория Андреевна начала в 1938 году, а вышла на пенсию в 1988 году. Первые записи в трудовой книжке - описчик и развозчик газет, последняя – начальник почтового вагона. Многолетний добросовестный труд Виктории Андреевны отмечен множеством наград, первую из которых она получила в военное время.

По словам близких, нелегко пришлось женщине и в послевоенные годы. Столкнувшись с голодом и разрухой, вместе со всеми она самоотверженно восстанавливала страну из руин.

Дочь именинницы рассказала, что даже в самые тяжелые времена Виктория Андреевна не падала духом. Вместе с мужем Афанасием, участником Великой Отечественной войны, ныне ушедшим из жизни, Виктория Андреевна воспитала трех дочерей и сына.

Сегодня Виктория Андреевна Гостева - мама, бабушка, прабабушка и даже прапрабабушка, окруженная заботой и вниманием многочисленных родных и близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской области ФАП находится в аварийном сотоянии
Школа олимпийского резерва в Курске открылась после капремонта
Курянка отметила свой 101-й День рожденья
Куряне стали больше брать кредитов
В Курске снесут семь аварийных домов
В Курске водитель сбил девушку и скрылся
В Курске стартовал проект «Музыка в джинсах»
В Промышленном суде Курска состоялась предварительная беседа по делу «Экотекса»
В Курске расскажут о священнике-партизане Павле Говорове
В Курске "накрыли" подпольное производство алкоголя
В Курске для кукольного театра построят новое здание
К годовщине освобождения Курска пройдет возложение и покажут документальные фото
В Курске презентуют новую "Гастрономическую карту Соловьиного края"
В мэрии Курска пообещали не закрывать "Молочную кухню"
Пьяный курянин сбил инспектора ГИБДД
Курянин одним ударом ножа убил своего брата