2020-02-06T11:37:04+03:00
Экономика

Куряне стали больше брать кредитов

Особенно резко выросли объемы потребкредитования - на 22% за год
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
За 2019 год населению Курской области выдано 81,6 млрд рублей кредитовЗа 2019 год населению Курской области выдано 81,6 млрд рублей кредитовФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В 2019 год курянам выдано 81,6 млрд рублей кредитов, что на 15% больше, чем за 2018 год. На 1 января 2020 года накопленный ссудный портфель физических лиц в регионе достиг 104 млрд рублей, увеличившись на 15,1%.

Как отмечает Отделение Курск ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в 2019 году наблюдался высокий спрос и на рынке потребительского кредитования. Так, объем выданных кредитов на потребительские нужды в прошлом году составил почти 66 млрд рублей, что на 22% больше по сравнению с 2018 годом.

- С 1 января 2020 года вступили в силу новые ограничения предельной задолженности граждан по кредитам, взятым на срок не более года. Так, начисленные на такой кредит проценты, неустойка (штрафы, пени), иные меры ответственности, а также платежи за услуги, оказываемые банком заемщику за отдельную плату, не могут превышать сам долг более чем в 1,5 раза. После достижения этого предела начисление процентов, других платежей, неустойки и иных мер ответственности кредитором должно быть прекращено, – пояснил управляющий Отделением по Курской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Овсянников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской области ФАП находится в аварийном сотоянии
Школа олимпийского резерва в Курске открылась после капремонта
Курянка отметила свой 101-й День рожденья
Куряне стали больше брать кредитов
В Курске снесут семь аварийных домов
В Курске водитель сбил девушку и скрылся
В Курске стартовал проект «Музыка в джинсах»
В Промышленном суде Курска состоялась предварительная беседа по делу «Экотекса»
В Курске расскажут о священнике-партизане Павле Говорове
В Курске "накрыли" подпольное производство алкоголя
В Курске для кукольного театра построят новое здание
К годовщине освобождения Курска пройдет возложение и покажут документальные фото
В Курске презентуют новую "Гастрономическую карту Соловьиного края"
В мэрии Курска пообещали не закрывать "Молочную кухню"
Пьяный курянин сбил инспектора ГИБДД
Курянин одним ударом ножа убил своего брата