Куряне стали больше брать кредитов

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:37:04+03:00

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В 2019 год курянам выдано 81,6 млрд рублей кредитов, что на 15% больше, чем за 2018 год. На 1 января 2020 года накопленный ссудный портфель физических лиц в регионе достиг 104 млрд рублей, увеличившись на 15,1%.

Как отмечает Отделение Курск ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в 2019 году наблюдался высокий спрос и на рынке потребительского кредитования. Так, объем выданных кредитов на потребительские нужды в прошлом году составил почти 66 млрд рублей, что на 22% больше по сравнению с 2018 годом.

- С 1 января 2020 года вступили в силу новые ограничения предельной задолженности граждан по кредитам, взятым на срок не более года. Так, начисленные на такой кредит проценты, неустойка (штрафы, пени), иные меры ответственности, а также платежи за услуги, оказываемые банком заемщику за отдельную плату, не могут превышать сам долг более чем в 1,5 раза. После достижения этого предела начисление процентов, других платежей, неустойки и иных мер ответственности кредитором должно быть прекращено, – пояснил управляющий Отделением по Курской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Овсянников.

ИСТОЧНИК KP.RU