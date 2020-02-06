В Курске снесут семь аварийных домов

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:15:46+03:00

На данный момент право собственности зарегистрировано на два дома из семи

Два – в ближайшие две недели

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В Курске началась работа по подготовке к сносу семи аварийных домов во 2-м Промышленном переулке, которые были расселены в прошлом году. По словам первого заместителя главы администрации города Курска Николая Цыбина, в первую очередь нужно оформить право собственности на дома. Это даст юридические основания для проведения дальнейших процедур.

На данный момент право собственности зарегистрировано на два дома из семи. Работы по их сносу начнутся в ближайшие две недели. Выполнит это сторонняя организация за свой счет.

Подрядчик заберет строительные материалы, оставшиеся после демонтажа, и передаст городу чистую площадку. При этом средства из бюджета города затрачены не будут.

Ведется подготовка к заключению соглашения на проведение работ по демонтажу. Остальные пять домов будут снесены в течение года.

ИСТОЧНИК KP.RU