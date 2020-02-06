2020-02-06T11:00:43+03:00
Происшествия

В Курске водитель сбил девушку и скрылся

ДТП произошло на улице Конорева
Яна ШЕЛЕСТ
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В результате ДТП девушка получила ранения различной степени тяжестиВ результате ДТП девушка получила ранения различной степени тяжестиФото: Из архива "КП"
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5 февраля примерно в 10:30 на улице Конорева неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, по предварительным данным, сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП девушка получила ранения различной степени тяжести. Водитель с места ДТП уехал. Свидетелей и очевидцев данного происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712)36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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