В Курске водитель сбил девушку и скрылся
ДТП произошло на улице Конорева
В результате ДТП девушка получила ранения различной степени тяжестиФото: Из архива "КП"
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5 февраля примерно в 10:30 на улице Конорева неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, по предварительным данным, сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу справа налево по ходу движения транспортного средства.
В результате ДТП девушка получила ранения различной степени тяжести. Водитель с места ДТП уехал. Свидетелей и очевидцев данного происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712)36-70-01, 36-70-02.
ИСТОЧНИК KP.RU