6 Февр. 2020 2020-02-06T10:11:13+03:00

Первый концерт прошел в колледже имени Свиридова

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В Курске стартовал новый проект «Музыка в джинсах». Презентовала его курская филармония концертом в музыкальном колледже имени Свиридова.

Концерт прошел на «ура»Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В исполнении Оркестра духовых инструментов имени Ильи Кальмана прозвучали мировые хиты групп «Deep Purple», «Metallica», мелодии из рок-оперы Jesus Christ Superstar. Зрители услышали и рок-балладу Валерия Кипелова «Я свободен».

Зрители услышали и рок-балладу Валерия Кипелова «Я свободен»Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Легендарные произведения рок-музыки подарили зрителям огромный заряд энергии, концерт прошел на «ура».

«Музыка в джинсах» - это новый просветительский формат концертовФото: Яна ШЕЛЕСТ

«Музыка в джинсах» - это новый просветительский формат концертов, направленный на работу со студентами учебных заведений Курска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kursk.kp.ru/video/embed/759090" frameborder="0"></iframe> В Курске стартовал проект "Музыка в джинсах".Яна ШЕЛЕСТ

ИСТОЧНИК KP.RU