В Курске стартовал проект «Музыка в джинсах»
В Курске стартовал новый проект «Музыка в джинсах». Презентовала его курская филармония концертом в музыкальном колледже имени Свиридова.
Концерт прошел на «ура»Фото: Яна ШЕЛЕСТ
В исполнении Оркестра духовых инструментов имени Ильи Кальмана прозвучали мировые хиты групп «Deep Purple», «Metallica», мелодии из рок-оперы Jesus Christ Superstar. Зрители услышали и рок-балладу Валерия Кипелова «Я свободен».
Зрители услышали и рок-балладу Валерия Кипелова «Я свободен»Фото: Яна ШЕЛЕСТ
Легендарные произведения рок-музыки подарили зрителям огромный заряд энергии, концерт прошел на «ура».
«Музыка в джинсах» - это новый просветительский формат концертовФото: Яна ШЕЛЕСТ
«Музыка в джинсах» - это новый просветительский формат концертов, направленный на работу со студентами учебных заведений Курска.
В Курске стартовал проект "Музыка в джинсах".Яна ШЕЛЕСТ
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