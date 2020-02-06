2020-02-06T10:11:13+03:00
Звезды

В Курске стартовал проект «Музыка в джинсах»

Первый концерт прошел в колледже имени Свиридова
Яна ШЕЛЕСТ
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Прозвучали мировые хиты групп «Deep Purple», «Metallica», мелодии из рок-оперы Jesus Christ SuperstarПрозвучали мировые хиты групп «Deep Purple», «Metallica», мелодии из рок-оперы Jesus Christ SuperstarФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске стартовал новый проект «Музыка в джинсах». Презентовала его курская филармония концертом в музыкальном колледже имени Свиридова.

Концерт прошел на «ура» Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Концерт прошел на «ура»Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В исполнении Оркестра духовых инструментов имени Ильи Кальмана прозвучали мировые хиты групп «Deep Purple», «Metallica», мелодии из рок-оперы Jesus Christ Superstar. Зрители услышали и рок-балладу Валерия Кипелова «Я свободен».

Зрители услышали и рок-балладу Валерия Кипелова «Я свободен» Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Зрители услышали и рок-балладу Валерия Кипелова «Я свободен»Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Легендарные произведения рок-музыки подарили зрителям огромный заряд энергии, концерт прошел на «ура».

«Музыка в джинсах» - это новый просветительский формат концертов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

«Музыка в джинсах» - это новый просветительский формат концертовФото: Яна ШЕЛЕСТ

«Музыка в джинсах» - это новый просветительский формат концертов, направленный на работу со студентами учебных заведений Курска.

В Курске стартовал проект "Музыка в джинсах".Яна ШЕЛЕСТ

ИСТОЧНИК KP.RU

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