2020-02-06T09:30:50+03:00
Общество

В Промышленном суде Курска состоялась предварительная беседа по делу «Экотекса»

Подготовка к рассмотрению продолжится 14 февраля
Яна ШЕЛЕСТ
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Куряне, проживающие в районе поселка «Аккумулятор», начали жаловаться на едкий дым из труб «Экотекса» еще веснойКуряне, проживающие в районе поселка «Аккумулятор», начали жаловаться на едкий дым из труб «Экотекса» еще весной
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В Промышленном суде Курска состоялась предварительная беседа по делу «Экотекса». Истец - комитет экологической безопасности и природопользования с требованием к предприятию приостановить работу до полного устранения выявленных нарушений.

Основанием послужили итоги внеплановой проверки ООО «Экотекс» Центрально-Черноземным межрегиональным управлением Росприроднадзора, в ходе которой на территории вблизи предприятия было выявлено превышение содержания вредных веществ в воздухе/

Стороны обменялись мнениями, подготовка к рассмотрению дела продолжится 14 февраля; тогда же и будет назначена дата судебного заседания.

Напомним, куряне, проживающие в районе поселка «Аккумулятор», начали жаловаться на едкий дым из труб «Экотекса» еще весной. Предприятие было остановлено в связи с выявленными многочисленными нарушениями.

После установки специальных фильтров производство запустили вновь, однако ситуация не нормализовалась и жалобы жителей близлежащих домов на едкий дым не прекратились.

Как пояснили в областном комитете экологической безопасности и природопользования, вопрос деятельности текстильного предприятия ООО «Экотекс» остается на контроле в комитете до окончательного разрешения проблемной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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