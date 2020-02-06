В Промышленном суде Курска состоялась предварительная беседа по делу «Экотекса»
В Промышленном суде Курска состоялась предварительная беседа по делу «Экотекса». Истец - комитет экологической безопасности и природопользования с требованием к предприятию приостановить работу до полного устранения выявленных нарушений.
Основанием послужили итоги внеплановой проверки ООО «Экотекс» Центрально-Черноземным межрегиональным управлением Росприроднадзора, в ходе которой на территории вблизи предприятия было выявлено превышение содержания вредных веществ в воздухе/
Стороны обменялись мнениями, подготовка к рассмотрению дела продолжится 14 февраля; тогда же и будет назначена дата судебного заседания.
Напомним, куряне, проживающие в районе поселка «Аккумулятор», начали жаловаться на едкий дым из труб «Экотекса» еще весной. Предприятие было остановлено в связи с выявленными многочисленными нарушениями.
После установки специальных фильтров производство запустили вновь, однако ситуация не нормализовалась и жалобы жителей близлежащих домов на едкий дым не прекратились.
Как пояснили в областном комитете экологической безопасности и природопользования, вопрос деятельности текстильного предприятия ООО «Экотекс» остается на контроле в комитете до окончательного разрешения проблемной ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU