В Курске расскажут о священнике-партизанк Павле Говорове

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:21:05+03:00

Изменить размер текста: A A

«Священник-партизан Павел Говоров. История подвига и христианской любви». Под таким названием 10 февраля в 15.00 в Большом читальном зале областной научной библиотеки имени Николая Асеева пройдет традиционная встреча «Час истории».

Участники мероприятия, а среди них и внук отца Павла – Владимир Мруз, приехавший из Москвы – расскажут о том, как простой русский священник в годы Великой Отечественной войны совершил подвиг, за который впоследствии был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», и стал героем двух публикаций Ильи Эренбурга.

На встрече также состоится презентация сигнального экземпляра книги о священнике Павле Говорове – «Неутомимый служитель алтаря».

Приглашаются все желающие, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU