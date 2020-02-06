В Курске расскажут о священнике-партизанк Павле Говорове
«Священник-партизан Павел Говоров. История подвига и христианской любви». Под таким названием 10 февраля в 15.00 в Большом читальном зале областной научной библиотеки имени Николая Асеева пройдет традиционная встреча «Час истории».
Участники мероприятия, а среди них и внук отца Павла – Владимир Мруз, приехавший из Москвы – расскажут о том, как простой русский священник в годы Великой Отечественной войны совершил подвиг, за который впоследствии был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», и стал героем двух публикаций Ильи Эренбурга.
На встрече также состоится презентация сигнального экземпляра книги о священнике Павле Говорове – «Неутомимый служитель алтаря».
Приглашаются все желающие, вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU