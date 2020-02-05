2020-02-05T19:32:09+03:00
Происшествия

В Курске "накрыли" подпольное производство алкоголя

Здесь спирт смешивали с водой и красителем, а потом разливали в тару
Ольга ДАНИЛОВА
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Нет гарантии , что продукция цеха не попала на прилавкиНет гарантии , что продукция цеха не попала на прилавкиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Курской области совместно с региональным Управлением ФСБ России "накрыли" незаконное производство немаркированной алкогольной продукции.

Цех и склад располагались в одном из помещений в промышленной зоне Курска, где в антисанитарных условиях был организован полный цикл изготовления крепких спиртных напитков. Спирт смешивали с водой и красителями в 10-тонных пластиковых емкостях, после чего разливали в пустую тару. Изъято около 13 тысяч бутылок алкогольной и спиртосодержащей продукции, шесть с половиной тысяч литров готовой продукции в пластиковых канистрах, а также поддельные этикетки и акцизные марки, сообщили в УМВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ.

Сейчас устанавливают организаторов подпольного завода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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