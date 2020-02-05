К годовщине освобождения Курска пройдет возложение и покажут документальные фото

5 Февр. 2020 2020-02-05T19:12:52+03:00

Также на окружном празднике в городе будет работать полевая кухня Фото: Светлана ВОЛКОВА

77-лет назад из города выгнали фашистов

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6 января в 15.00 в фойе администрации города Курска (ул. Ленина, 1, 2-й этаж) состоится открытие выставки документальной фотографии из коллекции галереи «АЯ» Олега Радина, посвященной 77-й годовщине освобождения города Курска от немецко-фашистских захватчиков «Курск. 1943 год».

В преддверии 77-й годовщины освобождения Курска от немецко- фашистских захватчиков в Железнодорожном округе города Курска 6 февраля на базе филиала Курского электромеханического техникума (ул. Союзная, 67/1) пройдет турнир по военно-прикладному троеборью среди команд допризывной молодежи образовательных учреждений Железнодорожного округа города Курска. В 12.00 в рамках торжественного открытия турнира будут награждены победители 1-го этапа многоборья (плавание), победители в командном зачете и в личном первенстве (стрельба, подтягивание, поднятие гири) среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений. В турнире примут участие 14 команд.

7 февраля в 9.30 на воинском захоронении в местечке Горелый лес (ул. Соловьиная) состоится митинг- возложение венков, цветов.

7 февраля в 12.00 на стадионе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» состоится окружной праздник «Мы Родину не подведем!». В программе - показательные выступления, спортивно- прикладные соревнования, конкурсы среди школьных команд, полевая кухня.

ИСТОЧНИК KP.RU