2020-02-05T18:55:50+03:00
Общество

В мэрии Курска пообещали не закрывать "Молочную кухню"

Чиновники сказали, что хотят только "проанализировать ее деятельность"
Ольга ДАНИЛОВА
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Питание на молочной кухне получают 1297 родителей, 157 курян его регулярно покупаютПитание на молочной кухне получают 1297 родителей, 157 курян его регулярно покупаютФото: Из архива КП.
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Заместитель главы администрации Курска Владимир Гребенкин опроверг информацию о возможном закрытии «Молочной кухни» в городе:

- Речь о закрытии молочной кухни не идет. Есть поручение проанализировать ее деятельность, изучить опыт других субъектов и, самое главное, посоветоваться с горожанами, чтобы определить, каким образом лучше доводить до них молочную продукцию. Для нас важно, чтобы молочная продукция была качественной и доступной для каждой семьи.

Сейчас молочная кухня в Курске самостоятельно производит продукцию и имеет девять раздаточных пунктов. Кстати, один из них совсем недавно открылся в Северном микрорайоне. В перечне доступных для мам продуктов – специально подготовленные для детского питания молоко, кефир, творог и «биолакт». Все они готовятся под строжайшим контролем технологов и медицинских сестер и упаковываются в стерильную тару.

Каждый день учреждение начинает работать в 7.00 – запускается производство продукции, чтобы к моменту выдачи детского питания свежие молоко, кефир и творожок были готовы. В 11.00 открывается раздаточный пункт, и к этому времени в холле молочной кухни уже собираются родители.

Получать продукцию молочной кухни бесплатно могут малообеспеченные семьи и семьи, в которых одновременно родилось трое и более детей. Также, ее может приобрести любой желающий. Так, в настоящий момент питание на молочной кухне получают 1297 родителей, 157 курян его регулярно покупают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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