Пьяный курянин сбил инспектора ГИБДД
Пристенский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, которого признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и применении насилия к сотруднику ГИБДД.
В июле 2019 года селянин, ранее лишенный водительских за пьяную езду, ехал на машине по Пристени. Сотрудники ОГИБДД попытались его, но их законные требования водитель проигнорировал и поехал джальше, прибавив скорость и пытаясь скрыться.
Полицейские преследовали нарушителя два часа, и только потом автомобиль удалось заблокировать. Однако мужчина возобновил движение и наехал на инспектора. При падении полицейский получил телесные повреждения. Водителя задержали, освидетельствование показало, что он пьян.
Суд назначил нарушителю наказание в виде одного года и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на один год.
ИСТОЧНИК KP.RU