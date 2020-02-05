Пьяный курянин сбил инспектора ГИБДД

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:47:46+03:00

Суд назначил нарушителю наказание в виде одного года и одного месяца лишения свободы Фото: Из архива "КП"

В колонии-поселении он проведет больше года

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Пристенский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, которого признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и применении насилия к сотруднику ГИБДД.

В июле 2019 года селянин, ранее лишенный водительских за пьяную езду, ехал на машине по Пристени. Сотрудники ОГИБДД попытались его, но их законные требования водитель проигнорировал и поехал джальше, прибавив скорость и пытаясь скрыться.

Полицейские преследовали нарушителя два часа, и только потом автомобиль удалось заблокировать. Однако мужчина возобновил движение и наехал на инспектора. При падении полицейский получил телесные повреждения. Водителя задержали, освидетельствование показало, что он пьян.

Суд назначил нарушителю наказание в виде одного года и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU