Курянин одним ударом ножа убил своего брата
Следственный комитет по Курской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 51-летнего жителя города Обояни в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.
12 января 2019 года вечером двоюродные братья распивали дома в Обояни спиртные напитки. В ходе застолья они поругались, затем словесный конфликт перерос в драку. Обвиняемый схватил нож и ударил им родственника в ногу.
Зашедшие в это время во времянку жена потерпевшего и сожительница обвиняемого, увидев на ноге потерпевшего кровь, вывели его на улицу, а потом доставили в больницу. Чуть позже от полученного ранения мужчина скончался.
Следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU