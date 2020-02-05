2020-02-05T15:46:08+03:00
Происшествия

Курянин одним ударом ножа убил своего брата

Трагедия произошла в Обояни
Яна ШЕЛЕСТ
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Обвиняемый схватил нож и ударил им родственника в ногуОбвиняемый схватил нож и ударил им родственника в ногуФото: Из архива "КП"
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Следственный комитет по Курской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 51-летнего жителя города Обояни в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

12 января 2019 года вечером двоюродные братья распивали дома в Обояни спиртные напитки. В ходе застолья они поругались, затем словесный конфликт перерос в драку. Обвиняемый схватил нож и ударил им родственника в ногу.

Зашедшие в это время во времянку жена потерпевшего и сожительница обвиняемого, увидев на ноге потерпевшего кровь, вывели его на улицу, а потом доставили в больницу. Чуть позже от полученного ранения мужчина скончался.

Следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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