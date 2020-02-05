2020-02-05T14:14:35+03:00
Общество

Почта России в Курской области предупреждает о случаях мошенничества

Курян призывают к бдительности
Яна ШЕЛЕСТ
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По словам мошенников, деньги доставить должна была Почта РоссииПо словам мошенников, деньги доставить должна была Почта РоссииФото: Яна ШЕЛЕСТ
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4 февраля жителю Дмитриевского района позвонил неизвестный, представился сотрудником Пенсионного фонда и сообщил, что ему начислена денежная компенсация в размере 450 тысяч рублей. Чтобы ее получить, нужно было заплатить налог в размере 59 тысяч рублей.

По словам мошенников, деньги доставить должна была Почта России сразу же после поступления суммы налога на указанную банковскую карту. Чтобы войти в доверие жертвы, мошенник попросил за подтверждением информации о полагающейся выплате обратиться к руководителю УФПС Курской области. При этом назвал реальные имена сотрудников предприятия и контактные телефоны.

По указанному номеру ответил подельник злоумышленника. Представившись руководителем Почты в Курской области, он подтвердил факт полагающейся выплаты и указал на необходимость скорейшей уплаты налогов.

Благодаря бдительности мужчины и его оперативному обращению в УФПС Курской области, преступление удалось пресечь. В связи с произошедшим УФПС Курской области информирует своих клиентов о том, что не взимает комиссионные сборы с получателей пенсий, пособий и других социальных выплат.

Если вы или ваши родственники столкнулись с фактом вымогательства денежных средств, в котором злоумышленники сообщают вам о любых операциях или услугах, предоставляемых Почтой России, обращайтесь в УФПС Курской области по телефону в Курске: (8-4712) 70-30-11 или в региональное отделение Пенсионного Фонда России потелефону: (8-4712) 70-37-71.

ИСТОЧНИК KP.RU

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