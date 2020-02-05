33-летняя курянка нашла чужую банковскую карту и воспользовалась ею
22-летняя курянка потеряла в торговом центре банковскую карточку, но обнаружила пропажу только через неделю. Девушка сразу обратилась в полицию. Оперативники сделали запрос в банк и выяснили, что в течение этого времени с карты несколько раз снимали деньги. Потерпевшая не пользовалась услугой смс-оповещения, поэтому не знала о денежных списаниях.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемой. Ею оказалась 33-летняя курянка. Женщина случайно нашла банковскую карту и не удержалась от соблазна воспользоваться ее. Подозреваемая совершала мелкие покупки в магазинах, для оплаты которых не требовался пин-код. Всего она сняла с карты около семи тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU