33-летняя курянка нашла чужую банковскую карту и воспользовалась ею

5 Февр. 2020 2020-02-05T13:09:40+03:00

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22-летняя курянка потеряла в торговом центре банковскую карточку, но обнаружила пропажу только через неделю. Девушка сразу обратилась в полицию. Оперативники сделали запрос в банк и выяснили, что в течение этого времени с карты несколько раз снимали деньги. Потерпевшая не пользовалась услугой смс-оповещения, поэтому не знала о денежных списаниях.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемой. Ею оказалась 33-летняя курянка. Женщина случайно нашла банковскую карту и не удержалась от соблазна воспользоваться ее. Подозреваемая совершала мелкие покупки в магазинах, для оплаты которых не требовался пин-код. Всего она сняла с карты около семи тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU