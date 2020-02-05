Железногорский предприниматель попался на уловку мошенников

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:42:18+03:00

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Предпринимателю из Железногорска на электронную почту пришло заманчивое предложение от компании, занимающейся продажей продуктов питания. Мужчина ознакомился с прайсом и заинтересовался.

Цены на продукты были намного выгоднее, нежели у других поставщиков, и он решил сделать заказ. Связавшись с «продавцами» потерпевший по договоренности перевел более 900 тысяч рублей на банковские счета, однако заказанный товар так и не получил. Бизнесмен обратился в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Полиция устанавливает личности злоумышленников. Сотрудники полиции напоминают гражданам о бдительности и настоятельно рекомендуют, прежде чем совершать какие-либо операции, связанные с перечисление денежных средств, убедиться в том, что это не ловушка мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU