В Курске на пенсионерку напал грабитель

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:05:05+03:00

Через несколько дней оперативники установили личность злоумышленника и задержали его Фото: Из архива "КП"

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Около половины седьмого вечера 70-летняя курянка возвращалась домой из магазина. Женщина зашла в подъезд своего дома на улице Запольной. На нее напал мужчина и вырвал из рук сумку.

Пожилая женщина обратилась в Северо-Западный отдел полиции и рассказала, что в сумке был кошелек с деньгами и банковская карта. Однако, вскоре выяснилось, что кошелек она случайно забыла дома, это спасло ее имущество. Преступнику досталась пустая сумка.

Через несколько дней оперативники установили личность злоумышленника и задержали его. 34-летний ранее судимый курянин во всем признался. Оказалось, что он причастен и к другим аналогичным преступлениям, совершенным в разных районах Курска.

По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту грабежа.

ИСТОЧНИК KP.RU