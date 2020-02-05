Курян приглашают на открытую репетицию

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:00:05+03:00

Гость программы - единственный в мире концертирующий музыкант, исполняющий соло на контрабас-балалайке

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5 февраля в 17:00 в Курской государственной областной филармонии ( Курск, ул. Перекальского, 1) пройдет открытая репетиция оркестра русских народных инструментов имени Виктора Гридина (главный дирижер - Павел Горбунов). Коллектив 6 февраля в 19:00 представит программу «Странствующий контрабас».

Открытая репетиция — нововведение филармонии. Это возможность пообщаться с артистами и дирижером в рабочей обстановке, заглянуть в закулисье, ближе узнать уникальные инструменты, интерес к которым, а также к народной музыке в необычном стилевом исполнении сегодня растет.

Гостем программы «Странствующий контрабас» станет заслуженный артист России Михаил Дзюдзе - единственный в мире концертирующий музыкант, исполняющий соло на контрабас-балалайке.

В концерте вместе с Михаилом Дзюдзе в качестве солистов выступят ведущие музыканты народного оркестра курской филармонии: Сергей Сидоров (баян), Наталья Красюкова (аккордеон), солистка филармонии Юнис Кварку (фортепиано).

В программе прозвучат оригинальные сочинения современных композиторов для контрабас-балалайки: «Сибирский сказ», «Очи черные», «Как под горкой»; переложения произведений Д. Россини, И. Альбениса, А. Шнитке, Р. Гальяно; а также ряд сочинений, исполняемых в стиле classical crossover (синтез элементов классической, фолк-, рок- и поп-музыки).

ИСТОЧНИК KP.RU