2020-02-05T09:51:36+03:00
Звезды

В Курске презентуют новый проект «Музыка в джинсах»

Курский оркестр сыграет классику рока
Ольга ДАНИЛОВА
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Первая встреча пройдет в музыкальном колледжеПервая встреча пройдет в музыкальном колледжеФото: Светлана ВОЛКОВА
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5 февраля в 14:30 в Курском музыкальном колледже им. Г. В. Свиридова ( Курск, ул. Ленина, 75) состоится презентация нового проекта Курской государственной филармонии «Музыка в джинсах».

Это новый просветительский формат концертов, направленный на работу со студентами учебных заведений Курска.

Для учащихся выступит один из ведущих коллективов Курской государственной филармонии - оркестр духовых инструментов имени Ильи Кальмана (художественный руководитель и главный дирижер - Эдуард Кальман).

В программе прозвучат известные композиции групп Metallica, Deep Purple, мелодии из рок-оперы Jesus Christ Superstar. Легендарные произведения рок-музыки подарят новому поколению слушателей заряд энергии и вдохновения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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