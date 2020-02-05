За угрозы полицейскому на курянина завели дело

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:46:43+03:00

В СК утверждают, что курянин угрожал стражу порядка

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СК завел уголовное дело против 31-летнего мужчины по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, 14 января примерно в 16 часов пьяный мужчина на улице в поселке имени Куйбышева Рыльского района, не желая быть доставленным в территориальный отдел полиции для привлечения к административной ответственности, стал высказывать угрозы сотруднику МО МВД России «Рыльский», пояснили в СК.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU