Две женщины-водителя пострадали на дорогах Курской области
Первое ДТП произошло в Касторенском районе 4 февраля около семи часов утра. На четвертом километре автодороги "Касторное-Верхотопье" Касторенского района Курской области, 22-летняя женщина-водитель ехала за рулем авто "Форд Сиерра".
Иномарка двигалась со стороны села Успенка в сторону поселка Касторное. Девушка не справилась с управлением и вылетела в кювет. Водитель госпитализирована с ранениями различной степени тяжести, сказали в ГИБДД.
Авалогичная история произошла в Щигровском районе в тот же день в 13 часов 15 минут на втором километре дороги «Касиновка - Б. Змеинец – Никольский» Щигровского района Курской области. Здесь пострадала 30-летняя женщина-водитель автомобиля «Дэу Нексия».
ИСТОЧНИК KP.RU