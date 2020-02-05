Две женщины-водителя пострадали на дорогах Курской области

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:40:50+03:00

ДТП на дорогах региона происходят каждый день Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Первое ДТП произошло в Касторенском районе 4 февраля около семи часов утра. На четвертом километре автодороги "Касторное-Верхотопье" Касторенского района Курской области, 22-летняя женщина-водитель ехала за рулем авто "Форд Сиерра".

Иномарка двигалась со стороны села Успенка в сторону поселка Касторное. Девушка не справилась с управлением и вылетела в кювет. Водитель госпитализирована с ранениями различной степени тяжести, сказали в ГИБДД.

Авалогичная история произошла в Щигровском районе в тот же день в 13 часов 15 минут на втором километре дороги «Касиновка - Б. Змеинец – Никольский» Щигровского района Курской области. Здесь пострадала 30-летняя женщина-водитель автомобиля «Дэу Нексия».

ИСТОЧНИК KP.RU