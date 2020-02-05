До 2022 года в Курской области создадут 700 допмест в детсадах для детей до трех лет

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:22:42+03:00

Проблема с местами для ясельников в регионе пока не решена Фото: Светлана ВОЛКОВА

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На совещании в администрации региона обсудили возможности создания дополнительных дошкольных мест для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта «Демография». Деньги направят на строительство детского сада в городе Льгове. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 65 мест.

Всего в ближайшие два года в Курской области планируется создать 700 дополнительных дошкольных мест для детей в возрасте до трех лет. В этом году намечено приобрести здание детского сада в 13-м микрорайоне Железногорска на 270 мест. Еще 430 мест в регионе появится в 2021 году, благодаря строительству шести детских садов и пристроек к зданиям трех детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU