2020-02-05T09:22:42+03:00
Общество

До 2022 года в Курской области создадут 700 допмест в детсадах для детей до трех лет

В этом году намечено приобрести здание детского сада в 13-м микрорайоне Железногорска
Ольга ДАНИЛОВА
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Проблема с местами для ясельников в регионе пока не решенаПроблема с местами для ясельников в регионе пока не решенаФото: Светлана ВОЛКОВА
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На совещании в администрации региона обсудили возможности создания дополнительных дошкольных мест для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта «Демография». Деньги направят на строительство детского сада в городе Льгове. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 65 мест.

Всего в ближайшие два года в Курской области планируется создать 700 дополнительных дошкольных мест для детей в возрасте до трех лет. В этом году намечено приобрести здание детского сада в 13-м микрорайоне Железногорска на 270 мест. Еще 430 мест в регионе появится в 2021 году, благодаря строительству шести детских садов и пристроек к зданиям трех детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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