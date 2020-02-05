До 2022 года в Курской области создадут 700 допмест в детсадах для детей до трех лет
На совещании в администрации региона обсудили возможности создания дополнительных дошкольных мест для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта «Демография». Деньги направят на строительство детского сада в городе Льгове. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 65 мест.
Всего в ближайшие два года в Курской области планируется создать 700 дополнительных дошкольных мест для детей в возрасте до трех лет. В этом году намечено приобрести здание детского сада в 13-м микрорайоне Железногорска на 270 мест. Еще 430 мест в регионе появится в 2021 году, благодаря строительству шести детских садов и пристроек к зданиям трех детских садов.
ИСТОЧНИК KP.RU