2020-02-05T09:16:45+03:00
Происшествия

Под Курском нашли артснаряд

ЧП произошло в Курском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Снаряд вывезли на полигонСнаряд вывезли на полигонФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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4 февраля в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной Войны в Курском районе.

На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции, сказали в МЧС.

Обнаруженный артиллерийский снаряд 105 мм изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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