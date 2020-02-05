Под Курском нашли артснаряд
4 февраля в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной Войны в Курском районе.
На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции, сказали в МЧС.
Обнаруженный артиллерийский снаряд 105 мм изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU