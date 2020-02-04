2020-02-04T19:02:42+03:00
Происшествия

В Курске экс-сотруднику ДПС, насмерть сбившему девушку, вынесли приговор

ДТП произошло на пешеходном переходе
Ольга ДАНИЛОВА
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Авария произошла летом прошлого годаАвария произошла летом прошлого годаФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курске вынесли приговор по уголовному делу против 37-летнего бывшего сотрудника ДПС ГИБДД УМВД России по Курску. Он признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

Как установил суд, ночью 13 августа 2019 года водитель на автомобиле ВАЗ 21144 ехал по улице 8-е Марта в направлении улицы Союзная Курска. Здесь он сбил 19-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП водитель на автомобиле скрылся. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд дал ему шесть лет колонии-поселении с лишением права в течение двух лет управлять транспортом. В счет компенсации морального вреда, причиненного родственникам погибшей, с него взыскано 900 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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