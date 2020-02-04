В микрорайоне Северный Курска не хватает две тысячи школьных мест

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:10:59+03:00

В Курске в новых микрорайонах не хватает школ Фото: Светлана ВОЛКОВА

Третью школу здесь обещают построить до 2022 года

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В администрации региона обсудили строительство школ и детских садов.

Этой осенью учебный год начнется в новой школе в Железногорске, построенной в рамках нацпроекта «Образование». Также в сентябре планируется открыть школу на тысячу мест на проспекте Клыкова в Курске.

Заместитель губернатора Александр Чуркин сообщил, что наибольшая потребность в создании школьных мест - в микрорайоне «Северный» областного центра. Она составляет две тысячи мест, 500 из которых – для первоклассников.

В 2018 году на проспекте Дериглазова уже заработала одна школа. Вторую заложили в середине прошлого года и сейчас застройщик проводит комплектацию учебного заведения.

При этом уже подбирается место под строительство третьей школы в Северном микрорайоне Курска со сроком сдачи в 2022 году.

Также начнется строительство Афанасьевской средней школы в Обоянском районе и Черновецкой средней школы в Пристенском районе. Работы будут вестись за счет субсидии из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU