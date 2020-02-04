2020-02-04T18:10:59+03:00
Общество

В микрорайоне Северный Курска не хватает две тысячи школьных мест

Третью школу здесь обещают построить до 2022 года
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
В Курске в новых микрорайонах не хватает школВ Курске в новых микрорайонах не хватает школФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В администрации региона обсудили строительство школ и детских садов.

Этой осенью учебный год начнется в новой школе в Железногорске, построенной в рамках нацпроекта «Образование». Также в сентябре планируется открыть школу на тысячу мест на проспекте Клыкова в Курске.

Заместитель губернатора Александр Чуркин сообщил, что наибольшая потребность в создании школьных мест - в микрорайоне «Северный» областного центра. Она составляет две тысячи мест, 500 из которых – для первоклассников.

В 2018 году на проспекте Дериглазова уже заработала одна школа. Вторую заложили в середине прошлого года и сейчас застройщик проводит комплектацию учебного заведения.

При этом уже подбирается место под строительство третьей школы в Северном микрорайоне Курска со сроком сдачи в 2022 году.

Также начнется строительство Афанасьевской средней школы в Обоянском районе и Черновецкой средней школы в Пристенском районе. Работы будут вестись за счет субсидии из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске экс-сотруднику ДПС, насмерть сбившему девушку, вынесли приговор
В микрорайоне Северный Курска не хватает две тысячи школьных мест
В Курске несколько дней будут травить мышей и крыс
Пройдет встреча с очевидцем освобождения Курска от фашистских захватчиков
В Курске пассажиры троллейбуса получат георгиевские ленточки
В 2019 году в Курскую область прибыло 907 соотечественников
В Курске будет работать передвижной флюорограф
Курянам покажут уникальные снимки разгрома Венгерской армии во время Второй мировой
В Курске «Урал» врезался в жилой дом
Спасатели вытащили курянку из десятиметрового колодца
В Курской области появился еще один памятник природы регионального значения
Курские полицейские получили новенькие автомобили
Под Курском "коммунальщики" устроили свалку на сельхозземлях
В Курске за сбыт наркотиков судят гражданина Узбекистана
В Курской области проиндексировали социальные выплаты
Курского врача обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью
В Курске появится памятный знак «Ветерану Великой Отечественной войны»
Под Курском перевернулась иномарка с прицепом
Мошенники списали у курянина почти 1,5 миллиона рублей
В Курске водитель сбил подростка и скрылся
33-летняя курянка зарезала собственного мужа
В Курской области мониторят цены на медицинские маски
Клиенты Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк оценили услугу переводов по бизнес-картам
С начала года в Курской области утонули пять человек
Старинную водонапорную башню в Курске восстановит инвестор
В Сеймском округе Курска ввели особый противопожарный режим
В Курской области поймали десять алкоголиков и нарокоманов с водительскими правами
Под Курском инвалид не смог получить средства реабилитации