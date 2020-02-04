В микрорайоне Северный Курска не хватает две тысячи школьных мест
В администрации региона обсудили строительство школ и детских садов.
Этой осенью учебный год начнется в новой школе в Железногорске, построенной в рамках нацпроекта «Образование». Также в сентябре планируется открыть школу на тысячу мест на проспекте Клыкова в Курске.
Заместитель губернатора Александр Чуркин сообщил, что наибольшая потребность в создании школьных мест - в микрорайоне «Северный» областного центра. Она составляет две тысячи мест, 500 из которых – для первоклассников.
В 2018 году на проспекте Дериглазова уже заработала одна школа. Вторую заложили в середине прошлого года и сейчас застройщик проводит комплектацию учебного заведения.
При этом уже подбирается место под строительство третьей школы в Северном микрорайоне Курска со сроком сдачи в 2022 году.
Также начнется строительство Афанасьевской средней школы в Обоянском районе и Черновецкой средней школы в Пристенском районе. Работы будут вестись за счет субсидии из федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU