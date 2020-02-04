В Курске несколько дней будут травить мышей и крыс
Обработку проведут в подвалах и на контейнерных площадках
Обработку начнут 5 февраляФото: Светлана ВОЛКОВА
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Комитет ЖКХ города Курска сообщает, что с 5 по 10 февраля в областном центре будут проводиться работы по дератизации - уничтожению грызунов, в частности мышей и крыс. Специалисты проведут обработку подвалов многоквартирных домов, контейнерные площадки, подсобные помещения социальной сферы и сферы торговли.
Уважаемые владельцы домашних животных! Выводя их на прогулку, будьте внимательны и аккуратны, не отпускайте питомцев и выгуливайте их вдали от контейнерных площадок, просят в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU