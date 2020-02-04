Пройдет встреча с очевидцем освобождения Курска от фашистских захватчиков

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:58:01+03:00

Изменить размер текста: A A

6 февраля в 12.00 в библиотеке-филиале № 10 (ул. Менделеева, 36) состоится литературный хронограф «#КурскОсвобождение_77», в рамках которого куряне и гости города вспомнят героические страницы подвига жителей Курска в годы Великой Отечественной войны. Почетным гостем встречи станет Лариса Петрова, очевидец освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков.

Участникам встречи будет представлен фильм-хроника «Курск. Возвращение», в основу которого легли редкие кадры военной хроники.

«Патриотический QR-код» познакомит юных курян с историческими фактами освобождения города, а также с поэтическими произведениями о героической истории Курска. На книжно-иллюстративной экспозиции «Возвращаясь памятью к войне» будут представлены документальные и художественные произведения, посвященные памятной дате.

ИСТОЧНИК KP.RU