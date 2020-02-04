2020-02-04T17:53:32+03:00
Общество

В Курске пассажиры троллейбуса получат георгиевские ленточки

Пройдет «Читающий маршрут», освященный 77-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
Ольга ДАНИЛОВА
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Троллейбус проследует по маршруту №1 «Знаменский собор-ККПФ-Знаменский собор»Троллейбус проследует по маршруту №1 «Знаменский собор-ККПФ-Знаменский собор»Фото: Светлана ВОЛКОВА
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6 февраля в 11.00 от Красной площади стартует «Читающий маршрут». Пассажиры познакомятся с историческими фактами освобождения Курска, подвигами героев Великой Отечественной войны, имена которых увековечены в названиях площадей и улиц города.

В импровизированной фотогалерее «День в феврале: он памятен навеки» будут размещены исторические фотографии военного времени, в салоне троллейбуса будет работать «Военно-полевая почта», в рамках которой пассажиры получат «фронтовые» треугольники с лирическими строками о войне.

В исполнении курских писателей и воспитанников филиалов Литературного лицея прозвучат патриотические стихотворения.

По пути следования маршрута на остановках «Триумфальная арка» и «Площадь героев Курской битвы» будут выбраны «счастливые пассажиры», которые станут обладателями памятного подарка от организаторов проекта.

Пассажиры получат георгиевские ленточки-символы воинской доблести и славы.

Троллейбус проследует по маршруту №1 «Знаменский собор-ККПФ-Знаменский собор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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