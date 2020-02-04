2020-02-04T17:47:05+03:00
Общество

В 2019 году в Курскую область прибыло 907 соотечественников

Как правило, в регион приезжают семьи из Украины, Молдовы, Таджикистана
Ольга ДАНИЛОВА
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Программа по переселению соотечественников будет действовать до 2021 годаПрограмма по переселению соотечественников будет действовать до 2021 годаФото: Светлана ВОЛКОВА
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В рамках региональной программы содействия переселению соотечественников в 2019 году в Курскую область прибыло 907 человек, из них 68% – люди в возрасте до сорока лет.

Чаще всего прибывшие выбирают для места жительства Курск (359 человек) и Железногорск (69 человек), Курский район (84 человека).

Соотечественникам помогают найти работу. На сегодняшний день 574 человека трудоустроены на таких предприятиях, как «Грибная радуга», «КОНТИ-РУС», «АПК-Курск», «Киви», «Михайловский ГОК», «Фармстандарт», в КФХ «Славянское наследие», а также в учреждениях здравоохранения и образования.

Региональный комитет по труду и занятости населения совместно с УМВД России по Курской области регулярно проводят видеопрезентации программы Курской области в странах ближнего зарубежья. Постоянно обновляется банк вакансий для соотечественников, и на сегодняшний день в нем для квалифицированных специалистов имеется их более 300.

Программа по переселению соотечественников будет действовать до 2021 года. Как правило, в регион приезжают семьи из Украины, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Армении, отметили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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