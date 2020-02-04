В Курске будет работать передвижной флюорограф
9 февраля врачи Курского противотуберкулезного диспансера с 10:00 до 15:00 проведут выездную акцию в областном центре на Привокзальной площади. Высокоточный цифровой мобильный флюорограф разместят у остановки трамвая, на площадке будет работать врач – фтизиатр. Обследование проводится бесплатно.
13 и 14 февраля передвижной флюорограф установят на площадке у торгового центра «МегаГринн» (г. Курск, ул. Карла Маркса, 68) с 11:00 до 16:00.
Все желающие могут пройти обследование. Результат отдадут сразу. Врачи рекомендуют делать флюорографию не реже одного раза в год.
ИСТОЧНИК KP.RU