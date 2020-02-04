В Курске будет работать передвижной флюорограф

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:33:02+03:00

9 февраля врачи Курского противотуберкулезного диспансера с 10:00 до 15:00 проведут выездную акцию Фото: Светлана ВОЛКОВА

Снимки можно будет бесплатно сделать 9, 13 и 14 февраля

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9 февраля врачи Курского противотуберкулезного диспансера с 10:00 до 15:00 проведут выездную акцию в областном центре на Привокзальной площади. Высокоточный цифровой мобильный флюорограф разместят у остановки трамвая, на площадке будет работать врач – фтизиатр. Обследование проводится бесплатно.

13 и 14 февраля передвижной флюорограф установят на площадке у торгового центра «МегаГринн» (г. Курск, ул. Карла Маркса, 68) с 11:00 до 16:00.

Все желающие могут пройти обследование. Результат отдадут сразу. Врачи рекомендуют делать флюорографию не реже одного раза в год.

ИСТОЧНИК KP.RU