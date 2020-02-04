Курянам покажут уникальные снимки разгрома Венгерской армии во время Второй мировой

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:17:25+03:00

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6 февраля в 11 часов в музее Курской битвы поискового отряда «Курган» состоится открытие фотовыставки. Она посвящена разгрому 3-го Королевского корпуса Венгерской армии под Курском в феврале 1943 года.

На стендах фотовыставки будут представлены более 150 уникальных фотографий сделанных офицерами 3-го Королевского корпуса 2-й Венгерской армии в Курске и Курской области в период с июня 1942 по февраль 1943 года. Эти материалы были найдены в трофейных фондах кандидатом исторических наук Ивановым И.Л. и впервые за 77 лет будут представлены широкой аудитории.

Снимки погружают зрителей в атмосферу тяжелейших летних боев 1942 года, когда Красная Армия , неся огромные потери, отступала к Воронежу и Сталинграду. Подбитые советские танки, пленные русские солдаты, растерянные местные жители, влачащие нищенское существование на фоне сытых, улыбающихся в фотокамеру немецких и венгерских солдат, не оставят равнодушными никого из посетителей выставки, кто помнит своих дедов и прадедов, изгнавших оккупантов с нашей многострадальной курской земли.

Полный разгром венгерских частей, попавших в окружение под Касторным, десятки тысяч замерзших в курских сугробах солдат Королевского корпуса, привели к выходу Венгрии из войны и явились важной победой Красной Армии.

Выставка расположена в музее Курской битвы поискового отряда «Курган», по адресу Курск 2-й Литовский переулок 4 Б.

ИСТОЧНИК KP.RU