В Курске «Урал» врезался в жилой дом

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:41:24+03:00

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4 февраля примерно в 14:35 24-летний водитель автомобиля «Опель Астра» двигался по улице 8 Марта со стороны Союзной в сторону улицы Цюрупы. На перекрестке 8 Марта и Цурюпы он, по предварительным данным, столкнулся с автомобилем «Урал», который двигался навстречу.

В результате ДТП грузовик врезался в жилой дом. 60-летний водитель «Урала» получил травмы и был доставлен в больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU