2020-02-04T16:20:14+03:00
Общество

Спасатели вытащили курянку из десятиметрового колодца

Женщину передали медикам
Ольга ДАНИЛОВА
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К счастью, воды в колодце было немногоК счастью, воды в колодце было немногоФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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ЧП произошло 3 февраля в шестом часу вечера. В 17.07 в Службу спасения-112 поступило сообщение о происшествии в поселке Иванино Курчатовского района. Звонивший сообщил о том, что при попытке достать воду из колодца во дворе своего дома в него упала женщина, рассказали в МЧС.

На место происшествия прибыли огнеборцы 9 пожарно-спасательной части по охране Курчатовского района. Спасатели бросили 48-летней женщине веревку, которой она обвязалась, и вытащили ее из колодца. Женщину передали в руки скорой медицинской помощи.

- Глубина колодца примерно метров десять, - рассказывает заместитель начальника части Дмитрий Теняков, - воды в нем было где-то по пояс, это и спасло курянку.

Случаев спасения в практике курчатовских огнеборцев немало.

- Однажды пришлось залазить на балкон четвертого этажа, чтобы открыть захлопнувшуюся дверь, - вспоминает Дмитрий Александрович, - но больше всего запомнился случай, когда пожарным пришлось несколько километров нести мужчину, которому требовалась помощь медиков, на носилках по грязи, где не смогла проехать ни скорая помощь, ни пожарный автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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