Курские полицейские получили новенькие автомобили
«Нивы» и «УАЗы» оснащены современными средствами связи и навигации
Всего в региональной Госавтоинспекции зарегистрирован 141 патрульный автомобиль
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Сегодня на Красной площади Курска подразделениям и службам органов внутренних дел торжественно вручили ключи от 55 новеньких автомобилей.
«Нивы» и «УАЗы» оснащены современными средствами связи и навигации. Теперь стражи порядка смогут более оперативнее реагировать на разного рода чрезвычайные ситуации.
Отметим, что всего в региональной Госавтоинспекции зарегистрирован 141 патрульный автомобиль, из которых 42% - с пробегом более 200 тысяч километров.
ИСТОЧНИК KP.RU