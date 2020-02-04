2020-02-04T15:24:36+03:00
Общество

Курские полицейские получили новенькие автомобили

«Нивы» и «УАЗы» оснащены современными средствами связи и навигации
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Всего в региональной Госавтоинспекции зарегистрирован 141 патрульный автомобильВсего в региональной Госавтоинспекции зарегистрирован 141 патрульный автомобиль
Изменить размер текста:

Сегодня на Красной площади Курска подразделениям и службам органов внутренних дел торжественно вручили ключи от 55 новеньких автомобилей.

«Нивы» и «УАЗы» оснащены современными средствами связи и навигации. Теперь стражи порядка смогут более оперативнее реагировать на разного рода чрезвычайные ситуации.

Отметим, что всего в региональной Госавтоинспекции зарегистрирован 141 патрульный автомобиль, из которых 42% - с пробегом более 200 тысяч километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курянам покажут уникальные снимки разгрома Венгерской армии во время Второй мировой
В Курске «Урал» врезался в жилой дом
Спасатели вытащили курянку из десятиметрового колодца
В Курской области появился еще один памятник природы регионального значения
Курские полицейские получили новенькие автомобили
Под Курском "коммунальщики" устроили свалку на сельхозземлях
В Курске за сбыт наркотиков судят гражданина Узбекистана
В Курской области проиндексировали социальные выплаты
Курского врача обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью
В Курске появится памятный знак «Ветерану Великой Отечественной войны»
Под Курском перевернулась иномарка с прицепом
Мошенники списали у курянина почти 1,5 миллиона рублей
В Курске водитель сбил подростка и скрылся
33-летняя курянка зарезала собственного мужа
В Курской области мониторят цены на медицинские маски
Клиенты Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк оценили услугу переводов по бизнес-картам
С начала года в Курской области утонули пять человек
Старинную водонапорную башню в Курске восстановит инвестор
В Сеймском округе Курска ввели особый противопожарный режим
В Курской области поймали десять алкоголиков и нарокоманов с водительскими правами
Под Курском инвалид не смог получить средства реабилитации