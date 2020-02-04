Курские полицейские получили новенькие автомобили

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:24:36+03:00

Всего в региональной Госавтоинспекции зарегистрирован 141 патрульный автомобиль

«Нивы» и «УАЗы» оснащены современными средствами связи и навигации

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Сегодня на Красной площади Курска подразделениям и службам органов внутренних дел торжественно вручили ключи от 55 новеньких автомобилей.

«Нивы» и «УАЗы» оснащены современными средствами связи и навигации. Теперь стражи порядка смогут более оперативнее реагировать на разного рода чрезвычайные ситуации.

Отметим, что всего в региональной Госавтоинспекции зарегистрирован 141 патрульный автомобиль, из которых 42% - с пробегом более 200 тысяч километров.

ИСТОЧНИК KP.RU