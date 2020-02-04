Под Курском "коммунальщики" устроили свалку на сельхозземлях

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:50:05+03:00

Проблема свалок в регионе особенно актуальна Фото: Светлана ВОЛКОВА

А местная администрация не выполняет предписания прокуратуры

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По утвержденной администрацией Курской области территориальной схемой в юго-западной зоне региона отходы размещают на суджанском полигоне ТБО, который обслуживает МУП ЖКХ Суджи.

Как показала проверка, помимо полигона предприятие жилищно-коммунального хозяйства сваливало мусор на самовольно занятом земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 0,84 га, который принадлежит администрации Суджанского района.

Руководитель предприятия ЖКХ привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 7.1 КоАП РФ.

А в адрес главы администрации Суджанского района прокурор внес представление, в котором потребовал принять меры к приведению незаконно использованного земельного участка в надлежащее состояние.

Но прокурорские требования администрация района не выполнила.

Нарушения при распоряжении землей со стороны администрации района создают угрозу санитарному благополучию населения, считают в прокуратуре.

Прокурор района направил в суд иск, в котором потребовал обязать муниципальное образование «Администрация Суджанского района» привести землю в надлежащее состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU