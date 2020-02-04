В Курске за сбыт наркотиков судят гражданина Узбекистана
Пакеты с запрещенным веществом он возил под капотом авто
Наркоту он сбывал в разных районах городаФото: из архива "КП"
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Прокурор Курска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против гражданина Узбекистана, который занимался сбытом наркотиков в городе.
Мужчина перевозил наркотик под капотом своего автомобиля с целью последующего сбыта в разных районах Курска. При задержании у него изъяли девять пакетов с наркотиками, общей массой 16,60 грамм.
Теперь суд рассмотрит дело по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU