2020-02-04T14:18:53+03:00
Общество

В Курской области проиндексировали социальные выплаты

Льготники их будут получать с февраля
Яна ШЕЛЕСТ
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Перерасчет ежемесячных выплат органы соцзащиты проведут в беззаявительном порядкеПерерасчет ежемесячных выплат органы соцзащиты проведут в беззаявительном порядкеФото: Из архива "КП"
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Социальные выплаты, осуществляемые из областного бюджета, проиндексировали в нашем регионе на 3,8%. Это касается в том числе областного материнского капитала, а также пособия на детей до 16 лет из малоимущих семей, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, детей одиноких матерей и детей военнослужащих, проходящих службу по призыву. Проиндексировано и ежемесячное пособие многодетным семьям, имеющим восемь и более детей в возрасте до 18 лет.

Социальные выплаты, производимые из федеральной казны, увеличены на 3%. Изменения коснутся граждан, которые получают пособия по беременности и родам, единовременные пособия при рождении ребенка, при передаче на воспитание в семью, ежемесячные пособия по уходу за ребенком и на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву. Получать больше начнут и беременные жены военнослужащих по призыву, а также граждане, подвергшиеся воздействию радиации.

Перерасчет ежемесячных выплат органы соцзащиты проведут в беззаявительном порядке. Проиндексированные пособия льготники начнут получать с февраля этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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