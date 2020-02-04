Курского врача обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью
Медик не провела должного обследования пациентки
Не выявив никакой патологии, медик сказала женщине прийти через месяцФото: Из архива "КП"
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27 февраля 2019 в больницу поступила 30-летняя жительница Фатежского района. Принимавшая пациентку врач не провела полное обследование и осмотр, не назначила необходимые исследования и анализы. Не выявив никакой патологии, медик сказала женщине прийти через месяц.
Однако через несколько дней курянку с ухудшением состояния привезли в курскую больницу и сделали экстренную операцию. По заключению экспертизы здоровью пациента причинен тяжкий вред.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU