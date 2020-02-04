2020-02-04T13:49:50+03:00
Общество

Курского врача обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью

Медик не провела должного обследования пациентки
Яна ШЕЛЕСТ
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Не выявив никакой патологии, медик сказала женщине прийти через месяцНе выявив никакой патологии, медик сказала женщине прийти через месяцФото: Из архива "КП"
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27 февраля 2019 в больницу поступила 30-летняя жительница Фатежского района. Принимавшая пациентку врач не провела полное обследование и осмотр, не назначила необходимые исследования и анализы. Не выявив никакой патологии, медик сказала женщине прийти через месяц.

Однако через несколько дней курянку с ухудшением состояния привезли в курскую больницу и сделали экстренную операцию. По заключению экспертизы здоровью пациента причинен тяжкий вред.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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