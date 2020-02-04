4 Февр. 2020 2020-02-04T14:21:33+03:00

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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Курске появится памятный знак «Ветерану Великой Отечественной войны». Установят его у мемориала «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годы». Автор идеи - Почетный гражданин города Курска Анатолий Павлович Щербаков.

В 2019 году администрация города Курска объявила конкурс на лучший проект. Скульпторы представили десять работ. С 7 по 22 мая они были выставлены в городском комитете архитектуры и градостроительства. Любой желающий мог не просто посмотреть их, но и проголосовать за понравившийся вариант.

24 мая 2019 года жюри конкурса, с учетом мнения посетителей выставки, определило проект-победитель. Лучшей названа работа авторского коллектива из Москвы в составе скульптора А.Д. Чебаненко и архитектора А.В. Белого. Сейчас авторы уже приступил к изготовлению памятного знака. Его открытие запланировано на 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU