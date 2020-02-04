Под Курском перевернулась иномарка с прицепом

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:34:22+03:00

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3 февраля примерно в час ночи 59-летний водитель автомобиля «Мицубиши Монтеро» с прицепом ехал по автодороге Москва – Калуга – Брянск в Хомутовском районе. На 502 километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением и съехал в кювет, где потом перевернулся.

В результате ДТП ранения получила 57-летняя женщина-пассажир. Пострадавшую доставили в Рыльскую центральную районную больницу. В УГИБДД УМВД сообщили, что водитель был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU