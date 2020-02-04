2020-02-04T12:34:22+03:00
Происшествия

Под Курском перевернулась иномарка с прицепом

ДТП произошло в Хомутовском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Ранения получила 57-летняя женщина-пассажирРанения получила 57-летняя женщина-пассажирФото: из архива "КП"
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3 февраля примерно в час ночи 59-летний водитель автомобиля «Мицубиши Монтеро» с прицепом ехал по автодороге МоскваКалугаБрянск в Хомутовском районе. На 502 километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением и съехал в кювет, где потом перевернулся.

В результате ДТП ранения получила 57-летняя женщина-пассажир. Пострадавшую доставили в Рыльскую центральную районную больницу. В УГИБДД УМВД сообщили, что водитель был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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