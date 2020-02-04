Мошенники списали у курянина почти 1,5 миллиона рублей

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:19:04+03:00

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44-летнему жителю Железногорска позвонили с московского номера. Девушка представилась работницей банка и попросила мужчину подтвердить перевод денег. Железногорец ответил, что не является клиентом этого банка. Звонившая переключила его на "службу безопасности".

К разговору подключился неизвестный и сказал, что в настоящее время проводится операция по поимке мошенников, списывающих денежные средства с банковских карт граждан. Железногорец рассказал злоумышленнику всю конфиденциальную информацию о своих банковских картах и вкладах. Для пресечения незаконного списания сбережений, лжесотрудник убедил железногорца пойти к банкомату и выполнить указанные им манипуляции.

Мужчина строго следовал инструкциям мошенника, называя все смс-сообщения и пин-коды, приходившие ему на телефон. Звонки продолжались несколько дней. Потерпевший снимал деньги с одной карты и зачислял на другую. Пока не обнаружил, что все его сбережения с вкладов были переведены на несколько банковских карт, оформленных на его имя, и впоследствии списаны. Ущерб составил 1млн 400 тысяч рублей.

Сотрудники полиции убедительно призывают граждан, если к вам обратились по телефону, в интернете, через социальные сети или другими способами и под различными предлогами пытаются узнать данные о вашей банковской карте, пароли или другую персональную информацию, будьте осторожны: это явно признаки мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU