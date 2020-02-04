2020-02-04T10:55:01+03:00
Происшествия

33-летняя курянка зарезала собственного мужа

Трагедия произошла на улице 2-я Восточная
Яна ШЕЛЕСТ
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От полученных ран мужчина скончалсяОт полученных ран мужчина скончалсяФото: Из архива "КП"
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Сеймский следственный отдел СУ СК по Курской области расследует уголовное дело, возбужденное в отношении 33-летней жительницы города Курска. Женщина подозревается в убийстве.

1 февраля 2020 года вечером подозреваемая находилась с 37-летним мужем в своей квартире на улице 2-я Восточная города Курска. Супруги поругались, женщина схватила нож и нанесла им множественные удары по различным частям тела потерпевшего. От полученных ран мужчина скончался.

Подозреваемую задержали, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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