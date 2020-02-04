2020-02-04T10:38:52+03:00
Общество

В Курской области мониторят цены на медицинские маски

Цены колеблются от 5 до 15 рублей
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В одной из аптек зафиксирована цена 35 рублей за штукуВ одной из аптек зафиксирована цена 35 рублей за штуку
Изменить размер текста:

Территориальный орган Росздравнадзора по Курской области по поручению федеральной службы мониторит цены в аптеках на средства индивидуальной защиты. Предварительные результаты показали, что в Курской области в различных аптечных сетях цены на защитные одноразовые маски колеблются от 5 до 15 рублей, в одной из аптек зафиксирована цена 35 рублей за штуку.

«Правительство поручило Федеральной антимонопольной службе пресекать попытки завышения цен на защитные маски, а Росздравнадзору проводить мониторинг цен, - рассказала заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская. – Росздравнадзор по Курской области уже ведет эту работу, территориальный орган взаимодействует и с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы. Мы будем работать с поставщиками и производителями, чтобы понять причину повышения цен в аптечных сетях».

Мониторинг завершат к 5 февраля, точные результаты будут опубликованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске водитель сбил подростка и скрылся
33-летняя курянка зарезала собственного мужа
В Курской области мониторят цены на медицинские маски
Клиенты Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк оценили услугу переводов по бизнес-картам
С начала года в Курской области утонули пять человек
Старинную водонапорную башню в Курске восстановит инвестор
В Сеймском округе Курска ввели особый противопожарный режим
В Курской области поймали десять алкоголиков и нарокоманов с водительскими правами
Под Курском инвалид не смог получить средства реабилитации
В Курске стартует проект «Улица Героя»
С января куряне будут платить больше за капремонт
В Курске ночью пройдет небольшой снег
Приезжие мошенники грабили курских пенсионеров
Под Курском многодетной матери суд дал восемь лет колонии
Следственный комитет по факту гибели рыбака в Курске проводит проверку
Курянин на охоте незаконно убил лося
Курские спасатели вскрыли дверь в квартиру, хозяйка которой забыла выключить газ
В Курской области произошло 52 ДТП с участием автобусов
Под Курском пьяная женщина сбила пешехода и скрылась
Дело по иску к «Экотексу» рассмотрят в суде
В Курске разыскивают очевидцев ДТП на Суворовской
Курская область увеличила товарооборот с Республикой Беларусь
Под Курском сгорела квартира
В Курске новая школа на проспекта Клыкова примет учеников уже в этом году
Из-за тонкого льда в Курске погиб рыбак
В Сеймском округе Курска ввели особый противопожарный режим
В Курске открылся приют для бездомных
В Курской областной больнице открылось реабилитационное отделение
Глава Курска выбрал советников