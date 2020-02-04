В Курской области мониторят цены на медицинские маски

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:38:52+03:00

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Территориальный орган Росздравнадзора по Курской области по поручению федеральной службы мониторит цены в аптеках на средства индивидуальной защиты. Предварительные результаты показали, что в Курской области в различных аптечных сетях цены на защитные одноразовые маски колеблются от 5 до 15 рублей, в одной из аптек зафиксирована цена 35 рублей за штуку.

«Правительство поручило Федеральной антимонопольной службе пресекать попытки завышения цен на защитные маски, а Росздравнадзору проводить мониторинг цен, - рассказала заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская. – Росздравнадзор по Курской области уже ведет эту работу, территориальный орган взаимодействует и с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы. Мы будем работать с поставщиками и производителями, чтобы понять причину повышения цен в аптечных сетях».

Мониторинг завершат к 5 февраля, точные результаты будут опубликованы.

ИСТОЧНИК KP.RU