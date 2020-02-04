С начала года в Курской области утонули пять человек
С начала года на водоемах Курской области погибли пять человек, из них двое детей. Несмотря на неустойчивую погоду и тонкий неокрепший лед, любители зимней рыбалки продолжают посещать водоемы.
Инспекторы ГИМС Курской области патрулируют водные объекты региона. Контроль за водоемами в регионе осуществляют инспекторы ГИМС ГУ МЧС России по Курской области, КОО ООО «ВОСВОД», спасатели Аварийно-спасательной службы Курской области.
Главное управление МЧС России по Курской области убедительно просит следить за своими детьми, не оставлять их без присмотра, не допускать к водоемам.
Спасатели напоминают о правилах безопасного поведения на водоемах:
- безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см;
- безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см и более;
- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более;
- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см.
ИСТОЧНИК KP.RU