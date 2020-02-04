2020-02-04T10:10:51+03:00
Происшествия

С начала года в Курской области утонули пять человек

Несмотря на тонкий лед, рыбаки продолжают выходить на водоемы
Яна ШЕЛЕСТ
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Спасатели напоминают о правилах безопасного поведения на водоемахСпасатели напоминают о правилах безопасного поведения на водоемахФото: Яна ШЕЛЕСТ
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С начала года на водоемах Курской области погибли пять человек, из них двое детей. Несмотря на неустойчивую погоду и тонкий неокрепший лед, любители зимней рыбалки продолжают посещать водоемы.

Инспекторы ГИМС Курской области патрулируют водные объекты региона. Контроль за водоемами в регионе осуществляют инспекторы ГИМС ГУ МЧС России по Курской области, КОО ООО «ВОСВОД», спасатели Аварийно-спасательной службы Курской области.

Главное управление МЧС России по Курской области убедительно просит следить за своими детьми, не оставлять их без присмотра, не допускать к водоемам.

Спасатели напоминают о правилах безопасного поведения на водоемах:

- безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см;

- безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см и более;

- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более;

- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см.

ИСТОЧНИК KP.RU

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