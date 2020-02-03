2020-02-03T17:27:11+03:00
Происшествия

В Курской области поймали десять алкоголиков и нарокоманов с водительскими правами

Теперь их пытаются отстранить от вождения транспорта через суд
Ольга ДАНИЛОВА
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Немало ДТП в регионе происходят по вине "невменяемых" водителейНемало ДТП в регионе происходят по вине "невменяемых" водителейФото: Светлана ВОЛКОВА
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Железногорская межрайонная прокуратура провела проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

- Постановлением Правительства Российской Федерации «О реализации Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» утвержден перечень медицинских противопоказаний для осуществления деятельности, связанной с источником повышенной опасности. Согласно этому перечню лица, страдающие заболеваниями «алкоголизм», «зависимость от опиатов» не имеют права осуществлять деятельность, связанную с источником повышенной опасности, - уточнили в ведомстве.

Как показала проверка, десять человек, зарегистрированных в Железногорске и Железногорском районе, и состоящих на учете у врача психиатра-нарколога, имеют водительские права различных категорий.

Теперь прокуратура через суд требует этих людей лишить водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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