В Курской области поймали десять алкоголиков и нарокоманов с водительскими правами
Железногорская межрайонная прокуратура провела проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
- Постановлением Правительства Российской Федерации «О реализации Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» утвержден перечень медицинских противопоказаний для осуществления деятельности, связанной с источником повышенной опасности. Согласно этому перечню лица, страдающие заболеваниями «алкоголизм», «зависимость от опиатов» не имеют права осуществлять деятельность, связанную с источником повышенной опасности, - уточнили в ведомстве.
Как показала проверка, десять человек, зарегистрированных в Железногорске и Железногорском районе, и состоящих на учете у врача психиатра-нарколога, имеют водительские права различных категорий.
Теперь прокуратура через суд требует этих людей лишить водительских прав.
ИСТОЧНИК KP.RU