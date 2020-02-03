2020-02-03T17:07:16+03:00
Происшествия

Под Курском инвалид не смог получить средства реабилитации

Виноваты чиновники, выяснила прокуратура
Ольга ДАНИЛОВА
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Контракт на госзакупки не был вовремя заключенКонтракт на госзакупки не был вовремя заключенФото: Из архива КП.
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ЧП произошло в Большесолдатском районе. По итогам проведения медико-социальной экспертизы инвалиду первой группы утверждена индивидуальная программа реабилитации. За счет средств федерального бюджета он должен быть обеспечен ортопедической обувью и креслом с санитарным оснащением. Однако эти средства реабилитации мужчина не получил. Как показала проверка, Курское региональное отделение Фонда социального страхования вовремя не заключило государственный контракт на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, их закупки не проведены, пояснили в прокуратуре.

На основании материалов проверки прокуратуры Большесолдатского района прокуратура Курской области внесла Управляющему Государственного учреждения - Курского регионального отделения Фонда социального страхования РФ представление и потребовала устранить нарушения, а также рассмотреть вопрос об ответственности допустивших их лиц, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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